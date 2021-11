10.000 Euro Spenden : 95 glitzernde Sterne sorgen für Weihnachtsglanz auf dem Plöner Marktplatz

Die Initiative Schönes Plön (ISP) hat mit Hilfe von Sponsoren die Anzahl der Leuchtsterne am Plöner Marktplatz auf 95 aufgestockt. Erfreulich: Dafür sind insgesamt 10.000 Euro an Spenden von Plönern zusammen gekommen.

Plön | Für Bürgermeister Lars Winter verbreiten sie eine heimelige Atmosphäre, für Peter Mordhorst sind sie ein Zeichen von Gemeinschaft und Ruhepol in schweren Zeiten: Die Initiative Schönes Plön (ISP) hat mit Hilfe von Sponsoren die Anzahl der Leuchtsterne am Plöner Marktplatz auf 95 aufgestockt. 55 weitere Sterne auf elf Bäumen kamen in diesem Jahr hinzu,...

