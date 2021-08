Schuleinführung in Eutin : Inga-Zoe Müller und Jonas Wiese freuen sich auf die Erstklässler an der Gustav-Peters-Schule

Nicht nur die rund 160 ABC-Schützen, die Mittwoch an der Gustav-Peters-Schule in Eutin eingeschult werden, sind aufgeregt. Auch die beiden neuen Lehrer, die sich auf „ihre“ Erstklässler freuen.

Eutin | Sie haben gebastelt, sich vorbereitet und ihr Stofftier eingepackt, denn das wird ab Mittwoch zum wichtigen Kollegen: Für Inga-Zoe Müller und Jonas Wiese beginnt mit der Schuleinführung eine besondere Zeit. Die beiden jungen Lehrer lernen heute „ihre“ Kinder an der Gustav-Peters-Schule in Eutin am Kleinen See kennen, mit denen sie vier tolle Grundschul...

