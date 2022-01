Kahlschlag am Plöner Edeberg : Stadt Plön ist sauer: Der Landesbetrieb holzt einfach Bäume ab

Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) ließ am Edeberg auf 2600 Quadratmetern etwa 100 Ahorne, Buchen, Eschen, Ulmen und eine Eiche abholzen – ohne die Stadt Plön zu Fragen. Der Bürgermeister ist stinksauer.

Plön | Da streitet sich die Stadt Plön monatelang um ein paar Birken im Ölmühlengebiet und eine Baumschutzsatzung. Jetzt ist die Satzung in Kraft und findet dann doch keine Beachtung. Beispiel bietet aktuell der vielbeachtete Kahlschlag am Edeberg an der Plöner Fegetasche: Seit Tagen ziehen gefällte Bäume am Ortsausgang Richtung Eutin die Blicke auf sich. Am...

