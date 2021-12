Corona aktuell : Infektionszahlen in den Kreisen Ostholstein und Plön steigen rapide an

87 neue Fälle binnen eines Tages in Ostholstein, 52 im Kreis Plön. Der Anstieg sei mit der sich sehr rasch ausbreitenden Omikron-Variante zu erklären. Infektionsschwerpunkt in Ostholstein ist der Südkreis.

Eutin/Plön | Was Experten und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorhergesagt haben, tritt in den Kreisen Ostholstein und Plön auch ein: Die Infektionszahlen gehen rapide in die Höhe. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Plön stieg Donnerstag, 30. Dezember, nur leicht von 133 auf 134,5, die Inzidenz des Kreises Ostholstein aber deutlich von 115,1 auf ...

