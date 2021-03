Investition von 220.000 Euro : SH-Netz baut 185 neue Kabelverteilerschränke in Plön – kurzfristig kann der Strom ausfallen

Die Arbeiten führt Firma Leitungsbau Nord aus Wankendorf aus. Dafür sind in Plön sind rund vier Monate veranschlagt.

Plön | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) bringt insgesamt 185 Kabelverteilerschränke in der Stadt Plön auf den neuesten Stand der Technik. In die Ertüchtigung des Niederspannungsnetzes investiert der Netzbetreiber eine Summe in Höhe von rund 220.000 Euro. Die Arbeiten, die in diesen Tagen beginnen, führt die Firma Leitungsbau Nord aus Wankendorf im Au...

