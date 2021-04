Feuer in Eutin : Kriminalpolizei ermittelt – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Montagabend kam es aus noch ungeklärter Ursache in der Königstraße zu einem Feuer an einem Holzfensterrahmen.

Eutin | Auf einem Hinterhof in der Königstraße kam es am Montagabend zu einem Feuer. Der Holzrahmen von einem Fenster im Erdgeschoss geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der rauch zog in die darüber liegende Wohnung. Die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle und nun soll die Kriminalpolizei die Ursache für das Feuer ermitteln. Es ...

