Corona aktuell : In Ostholstein liegen immer mehr Infizierte im Krankenhaus

Die Inzidenz im Kreis hat ihren Höhepunkt schon seit einiger Zeit überschritten. Doch die Auswirkungen der hohen Infektionszahlen machen sich jetzt bemerkbar.

Eutin / Plön | Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein ist zwar auf den niedrigsten Stand seit einigen Wochen gesunken. Doch im Krankenhaus werden immer mehr Corona-Infizierte behandelt. Am Freitag waren nach Angaben von Kreis-Sprecher Thomas Jeck 24 Betten mit Infizierten belegt, fünf mehr als am Vortag. Die Zahlen von gestern: In Ostholstein steigt Zahl der Inf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.