Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : Oldenburger SV und TSV Bordesholm bieten gute Fußball-Unterhaltung

Mit einem munteren Toreschießen haben der Oldenburger SV und TSV Bordesholm die Zuschauer unterhalten. Dabei gelang es den Oldenburgern sogar, in Unterzahl zwei Treffer zu erzielen.

Oldenburg | „Den Zuschauern hat es bestimmt gefallen“, war sich Kevin Wölk, Trainer des Oldenburger SV, sicher. Für beide Trainer war das Vergnügen beim 5:3 (3.0)-Erfolg des TSV Bordesholm in Oldenburg jedoch nicht ungetrübt. „Unser Spiel war in der ersten Halbzeit unterirdisch“, gestand Wölk. Weiterlesen: Oldenburger SV will mindestens Fünfter werden Björn Sörens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.