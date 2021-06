Megapark in Planung : In Bujendorf soll ein 90 Hektar großer Solarpark gebaut werden

Auf der Basis einer vor zehn Jahren erfolgten Änderung des Flächenutzungsplanes wollen Landwirt Hubertus Bossmann uns Sascha Möhring eine Fotovoltaikanlage bauen. Die Gemeinde signalisiert Zustimmung.

Bujendorf/Süsel | Es wäre der zweitgrößte Solarpark in Deutschland geworden, den der Bujendorfer Landwirt Hubertus Bossmann im Jahr 2010 auf 90 Hektar Fläche bauen wollte. Das scheiterte „auf den letzten Metern“ wegen einer Änderung der Förderrichtlinien des Bundes. Elf Jahre später will Bossmann das Projekt wieder anpacken. Im Bauausschuss der Gemeinde Süsel am Montag...

