Ukraine-Hilfe : In 20 Stunden mit Hilfsgütern aus Plön an die ukrainische Grenze

Der 44-jährige Pädagoge Thure Koll aus Plön fuhr für die Ukrainisch-Deutsche Gesellschaft Kiel kürzlich einen Lkw mit Hilfsmitteln an die polnisch-ukrainische Grenze. Er hat dort sehr eindrückliche Erfahrungen gesammelt.

