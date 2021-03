Impfung gegen Corona : Auch am Wochenende geöffnet: Impfstart in Bad Schwartau und Lensahn

Seit Montag sind alle drei Impfzentren im Kreis dauerhaft geöffnet. 4000 Menschen können wöchentlich geimpft werden.

Eutin | Nachdem Anfang Januar in Eutin das erste Impfzentrum im Kreis Ostholstein geöffnet hat und mangels Impfstoff nur in einer sogenannten Impflinie Patienten der Prioritatsgruppe 1 mit Dosen von Biontech/Pfizer gegen das Corona-Virus impfte, öffneten nun auch die Impfzentren in Lensahn und Bad Schwartau. Weiterlesen: Impfzentrum in Eutin besteht den Probel...

