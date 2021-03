Impfung gegen Corona : Eutiner Arzt Dr. Oskar Kuhnert fordert, Hausärzte schnell einzubeziehen

Der Mediziner will seine Patienten nicht länger vertrösten. Viele wollen nicht ins Impfzentrum, weiß der Allgemeinarzt.

Eutin | Eine hochkomplizierte Terminvergabe, abschreckend wirkende Impfzentren, nicht genutzte Impfdosen: In der Debatte um Deutschlands Impfstrategie wird die Forderung immer lauter, die Hausärzte in das Geschehen einzubeziehen – und zwar so schnell wie möglich. Dafür macht sich auch der Eutiner Hausarzt Dr. Oskar Kuhnert stark. Ich habe jeden Tag 20 Patie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.