Kirche gegen Covid 19 aktiv : Offenes Impfen gegen Corona am 4. Advent im Gemeindehaus Neudorf

Nach der erfolgreichen Impf-Aktion an der Luther-Kirche in Fissau gibt es nun eine Impfaktion in Neudorf. Angesichts der immer noch kritischen Corona-Lage ist es nach wie vor nötig, dass viele Menschen geimpft werden.

Eutin | Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eutin veranstaltet am Sonntag, dem 19. Dezrmber (4. Advent) ein offenes Impfen gegen Corona. Interessierte treffen sich zwischen 15 und 18 Uhr im Gemeindehaus in der Plöner Straße 61 in Neudorf, teilte Pastor Stefan Grützmacher mit. Jede und jeder sei eingeladen und könne eine erste, zweite oder dritte Impfu...

