Corona in Ostholstein : Impfquote unter Eutins Schülern – wer ist geimpft und wer noch nicht?

Geimpfte Schüler müssen ab sofort gar nicht mehr in Quarantäne. Doch wie hoch ist die Impfquote an Eutiner Schulen überhaupt? Und welche Beobachtung haben die Schulleiter in ihren Klassen gemacht?

Eutin | Schüler in Schleswig-Holstein müssen nur noch in Ausnahmefällen in Quarantäne. Selbst als direkte Sitznachbaren eines mittels PRC-Test bestätigten Coronafalles müssen sie laut der seit Montag geltenden Landesverordnung nicht zuhause bleiben. Geimpfte Schüler müssen gar nicht in Quarantäne. Doch wie viele Schüler der Eutiner Schulen betrifft diese Neur...

