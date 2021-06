Fragebogen „Im Profil“ : Thilo Mühl, Hoteldirektor von Gut Immenhof in Malente

Der Lübecker hat eine Vorliebe für Krimis von Martin Walker. Und das hat auch seinen besonderen Grund. Darin geht es immer auch um das Kulinarische – eine Leidenschaft, die der 45-jährige teilt.

Malente | Den Beruf des Hotelfachmanns hat Thilo Mühl im Hotel Palace in Berlin erlernt. Früh übernahm er die Verantwortung für ein ganzes Hotel: Mit einem Verwandten führte der gebürtige Braunschweiger, der seine Jugend in Hannover verbrachte, das Vital Resort Mühl in Lautenberg im Harz. Weiterlesen: Thilo Mühl: Hotel Gut Immenhof wird auch Einheimischen vi...

