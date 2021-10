Vertrag ist unterzeichnet : Segelsport ist weitere 50 Jahre auf dem Großen Plöner See gesichert

Es hat etwas gedauert und musste diskutiert werden. Der Erbbaurechtsvertrag zwischen der Stadt Plön und dem Plöner Seglerverein von 1908 über das Grundstück in der Eutiner Straße am Großen Plöner See ist unterzeichnet.

Plön/Kiel | Es ist vollbracht. Der von der Ratsversammlung gebilligte Erbbaurechtsvertrag zwischen Stadt und dem Plöner Seglerverein von 1908 st seit Donnerstag unterzeichnet. Dazu trafen sich der 1. Vorsitzende Jörn Mißfeldt (links), die 2. Vorsitzende Imke Langfeldt (Mitte) und Plöns Bürgermeister Lars Winter beim Notar. Damit hat der PSV 50 Jahre Sicherheit für...

