Leinenpflicht für Hunde : Jäger appelliert: Es geht um den Schutz von Kitzen und Brütern

Wer wildert, kann erschossen werden: Zum Schutz der Kinderstube in Feld und Flur gehören Hunde an die Leine.

Eutin | Es sind schreckliche Bilder, die in den vergangenen Tagen durch die Medien gingen. Getötete tragende Rehe, zu Tode gehetzt oder gerissen. Die vermeintlichen Täter: freilaufende Hunde. Ob Rehkitze, junge Hasen oder Vogelküken am Boden. Feld, Wald und Flur haben sich jetzt in eine große Kinderstube verwandelt. „Zahlreiche Hundehalter sehen einfach nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.