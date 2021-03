Zwei Tage geöffnet : Im Markttreff in Kasseedorf sind wieder Einkäufe möglich

Artikel des täglichen Bedarfs im Angebot, das nach Kundenwunsch erweitert wird.

Kasseedorf | Seit Donnerstag dieser Woche können Kasseedorfer ihren Einkauf für den täglichen Bedarf wieder im Ort erledigen. An zwei Tagen in der Woche öffnet die „Bonbon-Stube“ im „Kiek in“ am Dorfplatz ihre Türen für Kunden. Samstags gibt es ab 8 Uhr frische Brötchen. Weiterlesen: Neues Leben im Kiek in Ende Januar hatten, wie berichtet, Sonja und Michael Steige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.