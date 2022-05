Frauenhandball Landesliga : HSG Holsteinische Schweiz rettet sich mit Heimerfolg

Am Ende war der Verbleib in der Landesliga eine klare Angelegenheit. Das Team um Trainer Jan Kunert verwies drei Teams auf hintere Ränge. In der nächsten Saison kann die HSG auf einen eingespielten Kader setzen.

Eutin | Die Handballerinnen der HSG Holsteinisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.