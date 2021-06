3500 Euro Zuschuss bewilligt : Die Gemeinde hilft dem TV Grebin aus der „Corona-Falle“

Der Sportverein TV Grebin hat ein großes Problem. „Corona hat uns ein Loch in den Öltank gerissen“, umschreibt es die stellvertretende Vorsitzende, Marlen Degner, in der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch.

Grebin | Der Sportverein TV Grebin hat ein großes Problem. „Corona hat uns ein Loch in den Öltank gerissen“, umschreibt es die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Marlen Degner, in der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend deutlich. Deshalb brauche der Verein nun eine finanzielle Hilfe der Gemeinde. Wie diesem Verein geht es sicherlich in diese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.