Überschwemmung nach Dauerregen : Hochwasser am Malenter Wiesenweg steht so hoch wie nie zuvor

Die Schwentine ist über die Ufer getreten und hat die Straße in einen Fluss verwandelt. Vier Häuser sind von den Wassermassen bedroht. Bauhof und Feuerwehr versuchten, mit Sandsäcken zu helfen.

Malente | Überschwemmungen im Malenter Wiesenweg: Das hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Das Thema ist auch nicht beendet, seit die Gemeinde Ende 2019 eine defekte Rohrleitung zu einem Pumpwerk unmittelbar an der Schwentine repariert hat. Im Gegenteil: Es herrscht wieder einmal „Land unter“. Weiterlesen: Wieder Land unter am Wiesenweg – M...

