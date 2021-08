Thema Fasaneninsel : Muss die Eutiner Geschichte umgeschrieben werden? Zweifel an der wahren Wiege

Gleich drei Historiker sind sicher, dass die älteste Besiedlung Eutins nicht auf der Fasaneninsel war und auch ein slawischer Fürst namens Uta als Namensgeber der Stadt ohne wissenschaftlichen Beleg ist.

Eutin | „Nach dem heutigen Kenntnisstand“ ist bei seriösen Archäologen und Historikern eine gebräuchliche Formel. Was gestern galt, kann heute aufgrund neuer Erkenntnisse falsch sein. Ein Beispiel dafür: Der Begriff „Wiege der Stadt Eutin“, der jüngst beharrlich für die Fasaneninsel im Eutiner See verwendet wird. Er taucht nicht zuletzt immer wieder in der...

