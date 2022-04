Führungen durchs Bergengehölz : Waldbademeisterin Hilke Clausen setzt auf die Botenstoffe der Bäume

Meist buchen Frauen die Kurse der Literatur- und Naturpädagogin. Aber im Wald ließen sich auch widerspenstige Ehemänner auf das besondere Spazierengehen ein, berichtet die Malenterin.

Malente | Einen Baum zu umarmen, das ist nicht jedermanns Sache. Schon gar nicht, wenn andere zugucken. Und zum Baden gehen die meisten in die Wanne und nicht in den Wald. Wer sich jedoch der „Waldluftbademeisterin“ Hilke Clausen anvertraut, der wird behutsam und kenntnisreich an neue Erfahrungen herangeführt. Mit allen Sinnen „Waldbaden bedeutet ein bewu...

