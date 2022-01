Aufräumen und aussortieren : Hier können gut erhaltene Dinge in Eutin und Umgebung abgegeben werden

Das Bücherregal quillt über und im Schrank liegen mindestens 20 dunkelblaue Jeans – höchste Zeit, sich von Dingen zu trennen. Aber wo bringt man diese aussortierten Dinge in Eutin und Umgebung hin? Wir haben eine Übersicht

Eutin | Mitte Januar, der Weihnachtsschmuck ist weggeräumt und die Wohnung sieht auf einmal so groß und aufgeräumt aus. Für viele Menschen ist das der richtige Zeitpunkt, mit dem Auf- und Ausräumen gleich weiterzumachen. Aber was soll mit den Dingen passieren, die zwar nicht mehr gebraucht werden, aber noch viel zu gut für den Müll sind? In dieser Liste st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.