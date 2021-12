Margrit Battistella zufrieden : Mit dem „Laden No.1“ in Bosau sicher durch die Corona-Pandemie

Wenn die Tage kurz und die Nächte lang sind, dann ist es in Bosau ruhig - wenn da nicht der „Laden No.1“ von Margrit Battistella wäre. Sie sorgt an der „Flanier-Meile“ Gerold Damm für Bewegung und überlebt in Corona-Zeiten.

Bosau | Margrit Battistella betreibt einen gerade mal 35 Quadratmeter großen Laden mit Damenmode und Accessoires. Ganz allein und direkt an der Bosauer „Flaniermeile“ Gerold-Damm – im Mittelpunkt des Dorfes zwischen längst geschlossener Tankstelle mit dem im Sommer noch aktivem Fahrradverleih, einem Restaurant und einem Hotel ist im Sommer deutlich mehr los. ...

