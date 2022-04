Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : TSV Pansdorf hofft gegen Inter Türkspor Kiel auf den ersten Sieg

Der TSV Pansdorf hat vor seinem dritten Aufstiegdrundenspiel die U19-Talente Julius Dietz und Christoph Schnell als Neuzugänge für die Saison 2022/23 vorgestellt. Vielleicht kommen sie schon gegen Inter Türkspor zum Zug.

Pansdorf | Der Spielplan in der Aufstiegsrunde der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein beschert dem TSV Pansdorf das vierte Heimspiel in Folge. Am heutigen Samstag um 14 Uhr ist Inter Türkspor Kiel am Techauer Weg zu Gast. Weiterlesen: TSV Pansdorf erkämpft einen Punkt gegen den TSB Flensburg Trainer Helge Thomsen erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: „Gegen Inter Tü...

