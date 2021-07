Eutiner filmen Beinahe-Unfall : Heißluftballon fliegt tief über Dächer der Stadt und berührt den Großen Eutiner See

Kunststück oder Notlandung? Ein Ballonfahrer sorgte am Freitagabend über Eutin mit seiner Art den Ballon zu steuern, nicht nur für beeindruckende Bilder, sondern auch besorgte Beobachter.

Eutin | Es sind beeindruckende Bilder: Gegen 21 Uhr – ziemlich genau parallel zur Premiere der Oper bei den Eutiner Festspielen – gibt es auch ein großes Staunen außerhalb der Tribüne. Ein Heißluftballon fliegt nicht nur sehr tief über die Dächer der Altstadt, sondern scheint auch in Not geraten zu sein. So zumindest vermuten es zwei Frauen, die den Ballon au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.