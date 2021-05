Heiligenhafen : Polizei nimmt zwei jugendliche Reifenstecher fest

Ein 14- und ein 18-Jähriger hatten auf dem Sandparkplatz in der Wendstraße die Reifen mehrerer Pkw zerstochen.

Heiligenhafen | Ihre Tat blieb nicht unbeobachtet: Am Pfingstmontag (24. Mai) hat die Polizei in Heiligenhafen einen 14-jährigen Jungen und einen 18-jährigen Mann festgenommen. Beide waren aufgefallen, als sie gegen 19.45 Uhr auf dem Sandparkplatz in der Wendstraße die Reifen mehrerer Pkw zerstachen. Doch damit nicht genug: Am Wilhelmsplatz beschädigten sie weitere Re...

