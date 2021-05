Kripo sucht Zeugen in : Heiligenhafen: Große Mengen an Tabakwaren aus Discounter gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in einem Einkaufszentrum in Heiligenhafen in einen Tabakladen im Inneren des Centers eingebrochen. Die Putzfrau entdeckte den Schaden.

22. Mai 2021, 11:00 Uhr

Heiligenhafen | Schreck in der Morgenstunde: Die Reinigungskraft entdeckte Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr die Scherben im großen Einkaufscenter in der Industriestraße in Heiligenhafen. Der oder die unbekannten Täter waren da längst weg.

Überwachungskameras wurden ausgetrickst

Der Einkaufsmarkt beruht auf einem sogenannten Shop-in-Shop-Prinzip. Ziel des oder der Täter war der Tabakshop, aus dem laut Polizeidirektion Lübeck nicht unerhebliche Menschen Tabakwaren gestohlen wurden. Die Überwachungskameras hatten die Einbrecher zuvor übersprüht, sodass man auf den Bändern nichts erkennen kann.

Wer hat etwas gesehen und kann bei den Ermittlungen helfen?

Die Schadenshöhe will die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt bewusst nicht nennen. Die Kriminalpolizei Oldenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, was sich von 21.30 Uhr und dem Schichtbeginn der Reinigungskraft in der Industriestraße abgespielt hat. Hinweise bitte an 04361 /1055-0 melden oder eine Mail an oldenburg.kpst@polizei.landsh.de.