Hinweise gesucht : Heiligenhafen: Fußgänger attackiert Radfahrer mit zwei Faustschlägen ins Gesicht

Die Begegnung auf einem Fußweg endete mit einer handfesten Attacke, bei der ein 39-jähriger Radfahrer erheblich verletzt wurde.

Heiligenhafen | Wegen einer Tat, die sich bereits am 20. Dezember 2021 in Heiligenhafen auf einem Verbindungsweg zwischen Neuratjensdorfer Weg und Schulstraße ereignete, hat die Polizei am Dienstag, 28. Dezember, die Bitte nach Zeugenhinweisen veröffentlicht. Es geht um einen 39 Jahre alten Mann aus Heiligenhafen, der von einem Unbekannten angegriffen und verletzt wu...

