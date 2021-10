Heiligenhafen : 27-Jähriger greift im Drogen- und Alkoholrausch 65-Jährigen an

Ein Nachbar hörte die Hilferufe des Heiligenhafeners und alarmierte die Polizei.

Heiligenhafen | Überfall mitten am helllichten Tag: Ein 27-Jähriger hat am Dienstagmittag einen 65-Jährigen in Heiligenhafen angegriffen und dabei verletzt. Gegen 13.30 Uhr hörte ein 52-jähriger Anwohner die Hilferufe des Überfallopfers und stieß auf seinen 65-jährigen Nachbarn, der verletzt auf dem Boden lag. Der Mann berichtete ihm, dass er von einem Unbekannten tä...

