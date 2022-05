Bürgermeisterwahl Malente 2022 : Warum Wahlsieger Heiko Godow so cool blieb im Malenter Kursaal

Bei der Wahlparty im Haus des Kurgastes profitierte Heiko Godow von seiner Erfahrung im Rettungsdienst. Am Tag nach der Wahl, analysiert er, warum es für ihn in Sieversdorf und Timmdorf nicht geklappt hat. Was er plant.

Malente | Er wirkte schon bei der Abgabe seine S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.