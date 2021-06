Neustadt : Heike Rhein zeigt Kunst mit 600 Schmetterlingen an der Stadtkirche

Neustädterin greift damit deutschlandweite Aktion der strick- und häkelbegeisterten Gruppe Yarngang auf.

Neustadt | Sie möchte mit der farbenfrohen Installation „Hoffnung“ zum Ausdruck bringen: Heike Rhein sorgt seit einigen Tagen mit „Hot Spot Hoffnung“ für freudige Gesichter an der Stadtkirche. Die Neustädterin hat in den Bäumen und an der Kirchenmauer etwa 600 Schmetterlinge installiert. Und wer genau hinschaut, kann sogar noch mehr entdecken: Ein zweiter Baum t...

