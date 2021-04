Impfstart bei den Hausärzten : Eutiner Praxen haben ihre ersten Patienten gegen Corona geimpft

Die Nachfrage nach den Impfungen ist groß. Eine Eutiner Praxis hat bereits eine Warteliste mit 600 Patienten.

Eutin | Der entscheidende Piks selbst dauert nur wenige Sekunden. Kaum hat Internist Thomas Montag die Injektionsnadel in den linken Oberarm von Maria Röhr gestochen, ist es auch schon wieder vorbei. Die 73-jährige Eutinerin hat bei ihrem Hausarzt am Donnerstag den Impfstoff von Biontech-Pfizer gegen das Corona-Virus erhalten. In sechs Wochen soll sie die zwei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.