„Retreat“-Konzept vorgestellt : Seehof in Plön soll Freizeit- und Wochenendhotel mit einem Restauramt und Schwimmbad werden

Der Planungsprozess wird Jahre dauern: am Behler See in Plön soll ein neues „Retreat“-Hotel mit bis zu 133 Zimmern entstehen. Der Entwurf sieht auch ein Restaurant und Schwimmbad vor.

Plön | Sechs Hektar am Behler See in Plön suchen einen neuen Eigentümer, seit die Heilsarmee Ende 2017 den Betrieb ihrer Freizeit- und Tagungsstätte „Seehof“ aufgab. Jetzt sieht es danach aus, als habe sich nach mehreren Vorstellungsrunden für unterschiedliche Projekte ein Anbieter gefunden, mit dem sich Heilsarmee und Stadt anfreunden können. Optimistisch u...

