Lübeck : Hansestadt startet Sportentwicklungsplanung bis 2035

Ziel: Die Bewegungsmöglichkeiten in der Hansestadt sollen verbessert werden.

Lübeck | Die Hansestadt startet am 24. Februar die kooperative Sportentwicklungsplanung. Ziel sei es, die Rahmenbedingungen für Bewegung und Sport für alle Lübecker zu verbessern, teilte die Stadt mit. An fünf Terminen sollen Ziele und Maßnahmen für den Sport in...

