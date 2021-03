Lübeck : Hansestadt wird Mitglied der RAD.SH

Kommunale Arbeitsgemeinschaft fördert den Fuß- und Radverkehr – nun auch in Lübeck.

Lübeck | Die Hansestadt Lübeck ist nun Mitglied in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein, kurz RAD.SH. Gemeinden, Städte und Kreise aus ganz Schleswig-Holstein sind Teil dieses Netzwerkes und nun auch die Trave-Metropole. Die Mitgliedsurkunde erhält Bürgermeister Jan Lindenau Corona-bedingt per Post ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.