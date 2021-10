Vom irischen Brauch zu Plastikgeistern : Halloween: Vom Kommerz lassen wir uns nicht das Fest versauen!

Es ist so weit: Zeit für Grusel und Gespenster. Halloween, wie wir es heute feiern, ist eine Erfindung der Wirtschaft. Unsere Volontärin Mahé Crüsemann verrät ihre Sicht aufs Fest.

Eutin | Die einen lieben es, die anderen verteufeln es: Halloween steht vor der Tür – im wahrsten Sinne des Wortes: Am heutigen Sonntag ziehen kleine Monster, Hexen und Kobolde wieder in Scharen durch die Nachbarschaft, klingeln bei Fremden und verlangen nach „Süßes, sonst gibt's Saures“. Alles in allem: Endlich mal wieder was los! Weiterlesen: Halloween: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.