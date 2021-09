Bundestagswahl 2021 : Hagedorn holt das zweitbeste SPD-Wahlergebnis in Schleswig-Holstein

Bettina Hagedorn hat erst am Tag nach der Wahl realisiert, wie groß ihr Wahlerfolg in Ostholstein landesweit zu werten ist. Die 65-jährige hofft auf eine schnelle Ampel-Regierungs-Bildung, damit der Mindestlohn kommt.

Ostholstein | Gefeiert hat Bettina Hagedorn die Rückeroberung ihres Wahlkreises bis tief in die Nacht. Aber erst am nächsten Morgen sei ihr bewusst geworden, dass sie mit 33,7 Prozent der Erststimmen hinter dem Lübecker SPD-Kandidaten Tim Klüssendorf für ihre Partei das zweitbeste Ergebnis in ganz Schleswig-Holstein geholt habe. „Darauf bin ich schon stolz“, erklär...

