Niendorf : „Hafen-Konzerte“ – Auftakt in die „Musik-Saison“ 2021 am Strand

Klein, aber fein: Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH lädt ein zu zwei Konzert-Abenden am Hafen.

Niendorf | Nach langer Durstrecke und mehrfacher Verschiebung von Veranstaltungsformaten bietet die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) nun musikalische Unterhaltung im Freien in malerischer Kulisse des Niendorfer Hafens. Im Rahmen eines eigens erarbeiteten Formates den sogenannten „Hafen-Konzerten“ finden am 11. und am 12. Juni erstmal zwei klein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.