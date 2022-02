Corona-Ausbruch in Eutiner Kita : Die Hälfte der Erzieherinnen in der „Schatzkiste“ hat Corona – und mehr als 30 Kinder

Fast die Hälfte aller Mitarbeiter der evangelischen Kita „Schatzkiste“ in Eutin sind in Quarantäne. Und auch sehr viele Kinder sind aktuell an Corona erkrankt. Die Infektion breitete sich innerhalb weniger Tage aus.

Eutin | Es dauerte nur wenige Tage, da hatte Corona auch die evangelische Kita „Schatzkiste“ in Eutin im Griff. Waren es nach Aussage von Beate Brand, Leiterin des Kitawerkes des Kirchenkreises, Anfang der Woche nur vereinzelte Fälle in einigen Gruppen, sind inzwischen alle massiv betroffen. Auch interessant: 21 Kinder mit positivem Corona-Tests in Sch...

