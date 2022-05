Handball SH-Liga Abstiegsrunde : Spitzenreiter MTV Herzhorn lässt in Malente nichts anbrennen

Mit zwei Spielen am Dienstag- und am Donnerstagabend hatten die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz ein hartes Programm zu absolvieren. Im Heimspiel gegen Herzhorn war das Team mit den Kräften am Ende.

Malente | Die HSG Holsteinische Schweiz hat in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.