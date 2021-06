Badeverbot am Großen Eutiner See? : Gutachter empfiehlt Geländer an Stegen in Seepark und Stadtbucht

Verschandeln Geländer an den Stegen das Aussehen oder sind sie nötig, um im Ernstfall vor Gericht nicht zur Verantwortung gezogen zu werden? Die Politik will mit dem Kreis verhandeln. Schilder allein reichen wohl nicht.

Eutin | Es ist und bleibt ein Dilemma: Die Steganlagen im Seepark und die neue Promenade an der Stadtbucht mit dem Seerosengarten sind zur Landesgartenschau so schlicht geplant worden wie möglich, um die Natureindrücke und den Blick auf den See nicht mit Geländern zu verstellen. Doch laut Gutachter Carsten Sonnenberg droht der Stadt Eutin genau das, wenn d...

