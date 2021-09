Großeinsatz in Bad Schwartau : 300.000 Liter Badewasser fluten Keller der Holstein-Therme

Die Feuerwehren wegen Wasserrohrbruch bis spät in die Nacht im Einsatz: Wassermassen drohten, im Keller gelagerte Chemikalien freizusetzen. Holstein-Therme bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Der Schaden ist immens.

Bad Schwartau | Dieser massive Wassereinbruch war nicht mehr zu stoppen: Am Dienstagnachmittag sind in der Holstein-Therme im Kurpark von Bad Schwartau mehr als 300.000 Liter Wasser aus dem Außenbecken in die Kellerräume des Schwimmbades gelaufen. Wassermassen strömten in Keller mit Chemikalien Um 16.55 Uhr wurde mit dem Stichwort „Gefahrguteinsatz“ die Feuerwehr ala...

