Gemeinde Bosau sehr zufrieden : Große Nachfrage für neues Gewerbegebiet in der Gemeinde Bosau

Das Interesse von Gewerbetreibenden, sich im neuen Gewerbegebiet der Gemeinde Bosau anzusiedeln, ist groß. Die angebotene Fläche von 23.500 Quadratmeter für neun Ansiedelungen ist verplant. Was macht Bosau richtig?

Hutzfeld | Bosau ist offensichtlich auf einem richtig guten Weg: Das Angebot der Gemeinde für ein Gewerbegebiet in Hutzfeld in Verlängerung des Edeka-Marktes bis zum Hassendorfer Kreuz kommt an. „Fast das gesamte Misch- und Gewerbegebiet ist bereits verplant“, sagte Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU) am Montag stolz vor der Gemeindevertretung. Das kann mehr Einwo...

