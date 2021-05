Modellregion Lübecker Bucht : Seitdem der Kreis den Startschuss gab, klingeln die Hotel-Telefone: Einige Häuser schon ausgebucht

Ab Samstag dürfen rund 300 Betriebe in der Lübecker Bucht Urlauber willkommen heißen. Schon jetzt große Auslastung.

Ostholstein | Wäre der Regen nicht so laut gewesen, man hätte vermutlich an der ganzen Lübecker Bucht ein großes Aufatmen hören können. Landrat Reinhard Sager hat Mittwochvormittag nach der Beratung mit dem Fachbereich Gesundheit sowie dem Kreisgesundheitsamt beschlossen, dass die Modellregion Lübecker Bucht am Samstag, 8. Mai, starten darf. Zur Modellregion gehöre...

