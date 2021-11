Grömitzer Winterlichter 2021 : Auftakt für Illuminationen mit Live-Musik und Feuerwerk

Nach dem leuchtenden Startschuss im Kurpark zum „Lichtermeer“ Ende Oktober geht es jetzt farbenfroh und hell im Ostseebad weiter.

Grömitz | Von wegen trüb und dunkel: Farbenfroh und abwechslungsreich soll die Winterzeit in Grömitz daherkommen. An insgesamt 26 Lichtstationen, die sich vom Hafen über die Promenade, die Seestraße und bis in die Kirchenstraße ziehen, bringt der Tourismus-Service Grömitz gemeinsam mit 13 Unternehmen das Ostseebad in der kalten Jahreszeit zum Leuchten. Damit...

