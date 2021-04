Gremersdorf : Hirsch verfängt sich in Kinderfußballtor

Die Polizei Heiligenhafen musste zu einem Einsatz besonderer Art ausrücken.

Gremersdorf | Umsichtige Anwohner informierten am Sonntagabend die Polizei darüber, dass sich in Gremersdorf ein Damhirsch in einem Kinderfußballtor verfangen habe und das Tier mit dem Tor im Geweih brüllend durch den Ort laufe. Gegen 23 Uhr entdeckten die Beamten den Hirsch, der brüllend die Hauptstraße des Ortes entlang lief und dabei den Metallrahmen des Tores au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.