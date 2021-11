Gemeinsame Gedenkstunde : Schüler recherchieren zum Volkstrauertag Plöner Schicksale

Der Volkstrauertag in der Plöner Nikolaikirche ist immer etwas ganz Besonderes. Diesmal befassten sich Schüler der Gemeinschaftsschule Plön mit Ilonka Pfeffer, die mit 320 anderen Juden von Briten in Plön befreit wurden.

Plön | Ilonka Pfeffer wurde am 4. Mai 1945 mit 320 anderen Jüdinnen von britischen Einheiten in Plön befreit. Sie hatte das Konzentrationslager Auschwitz, die Zwangsarbeit in der Rüstungsfabrik Muna-Lübberstedt bei Bremerhaven und den Transport Richtung Norden bei Kriegsende überlebt. Doch am 1. Juli verstarb sie – schwer an TBC erkrankt - in der Johanniter ...

