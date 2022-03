Fahrraddemo in Eutin : Globaler Klimastreik: Parents und Fridays for Future rufen Eutin zur Demo auf

Die Sorge vor wirtschaftlichem Wohlstand dürfe Klimaschutz nicht im Wege stehen – erst recht nicht in Zeiten des Krieges. Als Zeichen der Solidarität und fürs Klima laden die Klimaaktivisten zur Fahrraddemo in Eutin.

Eutin | „Frieden und Klimaschutz gehören zusammen, denn nur im Frieden sind wir in der Lage unsere Lebensgrundlagen zu sichern und zu schützen“, sagt Manfred Ehmke von den Parents for Future. Die Klimaaktivisten von den Parents und den Fridays for Future rufen für Freitag, 25. März, zu einer Fahrraddemo fürs Klima auf. Weiterlesen: Mini-Demo weil Eutin den...

